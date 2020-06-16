Коронавірус у Пекіні виявився заразнішим, ніж в Ухані – вчений



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Зафіксований в столиці Китаю коронавірус схожий на форму, яка циркулює в Європі, і швидше за все він був завезений до Китаю з однієї з європейських країн - вірусолог

За останні чотири дні в Пекіні заразилися 79 осіб, що свідчить про надзвичайну заразність вірусу, - медик

Коронавірус, що виявили у співробітників оптового ринку в Пекіні, має більш заразну форму, ніж на ринку в Ухані. Про це 15 червня повідомив вірусолог Уханьського університету Ян Чжаньцю. Про це пише газета G Global Times.

Як наголосив учений, за останні чотири дні в Пекіні заразилися 79 осіб, що свідчить про надзвичайну заразність вірусу.



Чжаньцю також зазначив, що зафіксований в столиці Китаю коронавірус схожий на форму, яка циркулює в Європі, і швидше за все він був завезений до Китаю з однієї з європейських країн.



«Безсумнівно, різні генотипи вірусу можуть зробити вакцину менш ефективною і навіть зовсім неефективною. Це означає, що вакцина повинна бути ефективною проти вірусів, що циркулюють як в Китаї, так і в Європі, що створює додаткові труднощі при розробці вакцини», - вказав він.

Як повідомлялося, Китай знову вводить карантин у своїй столиці через спалах Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних. Одужати від цього захворювання понад 4,2 мільйона людей.

У США кількість інфікованих сягнула 2 114 026, померло 116 127, вилікувалося 576 334 особи. У Бразилії захворіла 888 271 людина, 43 959 померлих і 477 709 тих, що вилікувалися. Далі йде Росія – 536 484 інфікованих, 7081 померлий і 284 021 людина, яка одужала від Covid-19. На четвертому місці за поширенням захворювання опинилася Індія, там захворіла 343 091 людина, 9900 померли, 180 013 одужали. У Великій Британії коронавірусом заразилося 298 315 людей, померла 41 821 особа. Зростає захворюваність на Covid-19 у Перу, показники там наближаються до італійських – 232 992 інфікованих, водночас летальність за офіційною статистикою невелика – 6860 випадків.

А у Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни.