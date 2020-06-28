Влада Китаю відновила суворий карантин у передмісті Пекіна



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Китай відновив карантин у перемісті Пекіна

У повіті Аньсинь коронавірус виявили у 12 людей

Влада Китаю відновила суворий карантин в передмісті столиці Пекіна, у повіті Аньсинь, де живе майже 500 тисяч людей. Таке рішення пов’язане зі спалахом коронавірусу, який був там зафіксований. Про це повідомляє AFP.

У повіті Аньсинь, що розташований за 150 кілометрів від Пекіна, коронавірус виявили у 12 людей. Представники охорони здоров’я заявили в неділю, що повіт Ансін - приблизно в 150 кілометрах (90 миль) від Пекіна - буде «повністю закритий і контрольований». Такі самі суворі заходи були застосовані у розпал пандемії у місті Вухань на початку цього року.

Тепер лише одна особа з кожної родини буде мати змогу виходити з дому один раз на день для придбання предметів першої необхідності, таких як продукти харчування та ліки. Раніше в окрузі вводили деякі обмеження на поїздки, але тепер людям дозволяється залишати свої домівки лише для отримання медичної допомоги

У Пекіні за останні 24 години виявили 14 випадків Covid-19. Загалом же із середини червня, коли там почався спалах, коронавірусом захворіли 311 людей.

Нагадаємо, 13 червня влада Пекіну запровадила суворі заходи для припинення повторного поширення коронавірусу у місті. Там COVID-19 підтвердили у двох чоловіків, які працювали у м'ясному відділі.

З'ясувалося, що новий коронавірус, виявлений на оптовому ринку «Сіньфаді» в Пекіні, можливо, більш небезпечний, ніж був в Ухані. SARS-CoV-2 знайшли на обробній дошці, що використовувалася для нарізки імпортованого лосося. Передбачається, що заражену рибу привезли з закритого ринку морепродуктів «Цзіншень», на якому раніше зафіксували новий осередок поширення вірусу.