У китайському Ухані закрили всі тимчасові лікарні для хворих коронавірусом



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У місті, яке стало епіцентром коронавірусу в Китаї, закрили всі 16 тимчасових лікарень

У китайському місті Ухань, де була зафіксована вперше спалах коронавіруса в середині грудня, закрили останні 2 з 16 тимчасових лікарень, призначених для інфікованих COVID19.

Про це повідомляє Xinhua.

Повідомляється, що останні лікарні були закриті увечері 10 березня, після того як з них виписали залишилися 49 пацієнтів.

Наголошується, що за весь період спалаху коронавірусу в Китаї тимчасові лікарні Уханя взяли понад 13 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.