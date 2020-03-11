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    У китайському Ухані закрили всі тимчасові лікарні для хворих коронавірусом

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    У китайському Ухані закрили всі тимчасові лікарні для хворих коронавірусом

    У місті, яке стало епіцентром коронавірусу в Китаї, закрили всі 16 тимчасових лікарень

    У китайському місті Ухань, де була зафіксована вперше спалах коронавіруса в середині грудня, закрили останні 2 з 16 тимчасових лікарень, призначених для інфікованих COVID19.

    Про це повідомляє Xinhua.

    Повідомляється, що останні лікарні були закриті увечері 10 березня, після того як з них виписали залишилися 49 пацієнтів.

    Наголошується, що за весь період спалаху коронавірусу в Китаї тимчасові лікарні Уханя взяли понад 13 тисяч пацієнтів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    хвороби влада ВООЗ
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