Впливовий британський депутат-консерватор може підтримати угоду про вихід із ЄС



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Британський депутат Джейкоб Ріс-Могг

Ідеальним рішенням для Ріс-Могга є вихід із ЄС без угоди

Очільник «Європейської дослідницької групи», впливовий депутат-консерватор Джейкоб Ріс-Могг, який належить до числа прихильників радикального розриву із ЄС, заявив про те, що будь-який вихід Великої Британії краще чим залишитися в рамках ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Таким чином депутат Палати громад відреагував на можливість відтермінування дати виходу на 2 роки. Саме із такою погрозою виступила Тереза Мей наприкінці минулого тижня.

За словами Джейкоба Ріс-Могга найкращим варіантом для нього був би вихід Великої Британії із ЄС без угоди 29 березня. Проте, на його думку, Тереза Мей не допустить такого розвитку подій.

Ріс-Могг відзначив, що поки що не прийняв остаточного рішення, як буде себе поводити у випадку третього голосування. Для схвалення розробленої в 2018 і відкоригованої в 2019 році угоди про вихід із ЄС очільниці британського уряду треба залучитися підтримкою не менше 75 депутатів.

Також нагадаємо, що Тереза Мей намагатиметься переконати демократичних юніоністів підтримати її угоду з ЄС.

У Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.