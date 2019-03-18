Тереза Мей намагатиметься переконати демократичних юніоністів підтримати її угоду з ЄС



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Прихильники радикального розриву із ЄС в середовищі самої Консервативної партії обіцяють підтримати угоду, якщо сама Тереза Мей піде в відставку

Демократична юніоністська партія представляє британську Північну Ірландію

Очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС. Це може дозволити поставити втретє на голосування проект домовленості по виходу із об’єднаної Європи.

Про це пише британське видання The Guardian.

Проте члени кабінету міністрів виключають можливість голосування цього тижня до саміту глав держав і урядів ЄС, а також за відсутності надійних гарантій, що цього разу партія, яка представляє Північну Ірландію, підтримає угоду. Про це заявив міністр фінансів Філіп Хаммонд.

Урядовець наголосив на тому, що тепер демократичних юніоністів намагатимуться переконати, що задіяння механізму «backstop» для збереження відкритим кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією не приведе до відриву цього регіону від решти Великої Британії.

Окрім того, Філіп Хаммонд заявив, що Велика Британія фізично не може вийти із ЄС 29 березня, оскільки є значна кількість законів, які мають бути прийнятими для цього.

Зі свого боку прихильники радикального розриву із ЄС в середовищі самої Консервативної партії обіцяють підтримати угоду, якщо сама Тереза Мей піде в відставку. Проте офіс прем’єр-міністра заперечив, що така опція на сьогодні розглядається.

Окрім того, частина табору прихильників радикального розриву із ЄС, який двічі не підтримував проект домовленості Терези Мей, заявила про можливість підтримати угоду на фоні голосування в Палаті громад минулого тижня, яке виключило можливість виходу із ЄС без угоди. Про це заявили парламентарі Естер Макв’ю та Деніел Кавчінські.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.