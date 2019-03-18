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    Лондон ніколи не визначає російську окупацію Криму - глава МЗС Британії

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    Глава МЗС Великої Британії&nbsp;Джеремі Хант - Лондон ніколи не визначає російську окупацію Криму - глава МЗС Британії
    Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант

    Британський міністр закордонних справ зробив заяву на фоні 5 роковин окупації Криму

    Очільник МЗС Великої Британії Джеремі Хант у п’яті роковини окупації Криму РФ заявив про засудження відповідних дій Москви, які відбулися в 2014 році. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Великої Британії.

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    Він закликав РФ припинити незаконний контроль півострова і міста Севастополь, заявляючи про те, що Велика Британія ніколи не визнає факту окупації. За словами Джеремі Ханта, лінія поведінки РФ, яка почалася із окупації Криму була продовжена через постачання зброї і персоналу на Донбас, створення Керченського мосту і спроби блокувати українську морську торгівлю через Керченську протоку.

    Також Джеремі Хант нагадав про систематичні порушення прав людини в Криму. Глава британського МЗС закликав звільнити як усіх політичних бранців, так і 24 українських моряки, які були захоплені минулого року. 

    Нагадаємо, що сьогодні білоруські журналісти проігнорували прес-конференцію у прес-центрі «Sputnik Білорусь», яка була присвячена п’ятиріччю анексії Криму Російською Федерацією.

    Слід зазначити, що 15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.

    Читайте також: «Кримчанин боїться і постійно озирається». П’ять років окупації: свідчення очевидців

    Читайте також книгу керівника прес-центру «Главком» Наталії Малиновської «Україна: 20.03.2014» 

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