ВПС Австралії приводили в бойову готовність через бомбардувальники РФ

База у Дарвіні на короткий час була приведена в стан підвищеної бойової готовності на початку грудня під час російських навчань

Авіабаза Військово-повітряних сил (ВПС) Австралії в місті Дарвін на початку грудня була приведена в стан підвищеної бойової готовності через навчання російських стратегічних бомбардувальників над нейтральними водами біля Індонезії. Про це повідомляє The Guardian. «База у Дарвіні на короткий час була приведена в стан підвищеної бойової



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База у Дарвіні на короткий час була приведена в стан підвищеної бойової готовності на початку грудня під час російських навчань

Авіабаза Військово-повітряних сил (ВПС) Австралії в місті Дарвін на початку грудня була приведена в стан підвищеної бойової готовності через навчання російських стратегічних бомбардувальників над нейтральними водами біля Індонезії.

Про це повідомляє The Guardian.

«База у Дарвіні на короткий час була приведена в стан підвищеної бойової готовності на початку грудня під час російських навчань», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося після прольоту російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

«Це нагадування, що Росія тут і хоче бути гравцем у політиці безпеки Тихоокеанського регіону і буде використовувати воєнну силу, щоб продемонструвати це», - сказав один з провідних австралійських експертів з питань національної безпеки Пітер Дженнінгс з Австралійського інституту стратегічної політики.

Як повідомляється, літак вилетів з індонезійського аеропорту Біак, на острові на північ від Папуа і залишався в повітрі більше восьми годин. За словами російських військовослужбовців, літак летів тільки над нейтральними водами.

Два бомбардувальники раніше прибули на аеродром Біак з Амурської області РФ.

Міністерство оборони Австралії підтвердило, що авіабаза в грудні протягом нетривалого періоду часу перебувала в стані підвищеної готовності.

Нагадаємо, декілька днів тому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що активність російських субмарин зараз найвища з часів холодної війни.

Раніше The Washington Post, посилаючись на оцінки військових, повідомила, що Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці.

Джерело: Укрінформ