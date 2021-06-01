У реанімації помер дворічний хлопчик, який постраждав у пожежі в Києві

Рятувальники знайшли непритомних дітей під ліжком, де вони сховалися під час пожежі

Хлопчик після пожежі 9 квітня перебував в «Охматдиті»

У реанімації помер дворічний хлопчик, який постраждав у пожежі на Троєщині 9 квітня. Отруєння чадним газом виявилося несумісним з життям. Про це йдеться в сюжеті «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Весь час із моменту госпіталізації його стан залишався критичним і нестабільним, лікарі півтора місяця боролися за життя хлопчика. Останні кілька днів він перебував у стані позамежної коми, близькою до смерті мозку.

Нагадаємо, хлопчиків двох і п’яти років, яких винесли з пожежі на Троєщині 9 квітня, вогнеборці рятували майже пів години до приїзду медиків. Малюків госпіталізували в «Охматдит».

Роботу рятувальників ускладнило те, що перелякані діти заховалися під ліжко, і через сильне задимлення вогнеборці довго їх шукали.

Коли непритомних малят винесли на вулицю, їх довелося буквально витягувати з того світу. Хлопчики перебували в лікарні. Старшого Даню незабаром з реанімації перевели у звичайну палату. Наразі старший братик видужав і вже перебуває вдома.