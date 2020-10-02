Всі на вибори. Комітет виборців України назвав фракції, які перебувають в регіонах, а не в сесійній залі



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У вересня в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низьким показником

Найвища відвідуваність парламентських засідань у депутатів «Європейської солідарності», найнижча - у групи «За майбутнє»

Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні.

За даними КВУ в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низьким показником.

Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання парламенту 9 скликання є більшою і становить понад 300 депутатів.

«Так, протягом роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 348 народних депутатів із 423. Після початку пандемії (березень-квітень) на пленарних засіданнях було зареєстровано в середньому 328 народних депутатів», – йдеться у повідомленні.

У КВУ зазначають, що показники відвідування:

найвищі серед фракцій Верховної Ради у депутатів «Європейської солідарності», у середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції;

нижчі результати в групи «Довіра» та депутатів «Слуги народу» – в середньому 59% відвідування;

у депутатів «Голосу» показники відвідування на рівні 54%;

«Опозиційної платформи За життя» - 46%;

ВО «Батьківщина» - 43%;

групи «За майбутнє» - 40%.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля «на низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів». «У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами в регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою», – наголосив голова Комітету виборців України.

До відома, всього у вересні було проведено десять пленарних засідань Верховної Ради. Серед іншого депутати провалили законопроект №3971, який передбачав внесення низки важливих змін до Виборчого кодексу України.