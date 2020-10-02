Довибори: «Слузі народу» Гуньку не вдалося зняти з виборів свого «клона»



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Анатолій Гунько – уродженець с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області, адвокат, правозахисник, директор ТОВ «Гільдія права»

В один день ЦВК зареєструвала кандидатами у нардепи Анатоліїв Гуньків

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата у нардепи від партії «Слуга народу» Анатолію Гуньку, який хотів скасувати постанову Центральної виборчої комісії про реєстрацію самовисуванця-«клона» на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

Про повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 23 вересня.

У своїх доводах кандидат-«слуга» наголосив, що його «двійник» Анатолій Миколайович Гунько не був та не є публічним діячем, не вів активної політичної або громадської діяльності в межах 208 округу та жодним чином не здійснював і не здійснює будь-якої політичної агітації.

Позивач Гунько наголосив, що його однофамілець мешкає у селі Йосипівка Кременчуцького району Полтавської області і не має жодного стосунку до одномандатного виборчого округу №208, що беззаперечно свідчить про те, що він є особою, яка зареєструвалась не з метою реалізації права бути обраним, а задля перешкоджання позивачу як кандидату у народні депутати України в реалізації свого права та введення в оману виборців. І додав, що відсутність належного законодавчого механізму для боротьби з брудними методами виборчого процесу не може бути підставою для порушення Конституції України та міжнародних виборчих стандартів.

Проти задоволення позову виступили відповідач і ЦВК. За словами самовисуванця Гунька, він особисто пред`явив паспорт громадянина України та подав до Центральної виборчої комісії заяву про самовисування разом з іншими документами.

Аргументи ЦВК зводилися до того, що виборче законодавство не встановлює обмежень щодо осіб з однаковим прізвищем та іменем балотуватись шляхом самовисування у депутати в одному одномандатному виборчому окрузі.

Суд з’ясував, що 18 вересня ЦВК зареєструвала на проміжних виборах у 208 окрузі кандидата у нардепи від партії «Слуга народу» Анатолія Григоровича Гунька. Того ж дня було зареєстровано кандидатом у народні депутати самовисуванця Анатолія Миколайовича Гунька.

Щодо твердження позивача про постійне місце проживання «двійника» в іншій області, то це, на думку суду, жодним чином не суперечить вимогам Закону України «Про вибори народних депутатів України». А навпаки, відповідно до п.1 ч.5 ст.3 вказаного Закону, заборонено обмеження кандидатів у депутати за ознаками місця проживання.

Також суд назвав позицію позивача стосовно перешкоджання йому бути обраним через появу на окрузі однофамільця власними міркуваннями та суб`єктивною думкою, що не ґрунтуються на будь-яких підтверджених фактах.

Таким чином, як сказано у судовому рішенні, постанова ЦВК про реєстрацію кандидата у народні депутати, самовисуванця Анатолія Миколайовича Гунька ухвалена у спосіб, що визначені Конституцією і законами України та з повним дотриманням принципів обґрунтованості, добросовісності, розсудливості та рівності, із запобіганням всіх форм дискримінації.

Як повідомляв «Главком», за перемогу на виборах у 208 одномандатному виборчому окрузі змагатимуться 17 кандидатів.

У неділю, 25 жовтня з 8 до 20 години відбудуться голосування на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208. До 9 листопада ЦВК зобов’язана встановити результати виборів.

На початку липня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані щодо суспільно-політичних настроїв на 208-му окрузі Чернігівської області. Результати опитування показали, що очільник Радикальної партії Олег Ляшко за підтримки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко впевнено лідирує на окрузі, де 25 жовтня 2020 року пройдуть довибори до Верховної ради.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.