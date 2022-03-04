Вторгнення Росії. Мінцифри дало поради, як розвантажити мобільні мережі

Сильно перевантажена мережа не дає змогу зателефонувати рідним, коли це так важливо

Міністерство цифрової трансформації України констатувало, що нині на фоні війни Росії проти України наші громадяни тримають руку на пульсі: кожну хвилину сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидшим каналом отримання такої інформації є месенджери: Telegram, Viber тощо. А це значно впливає на мобільну мережу.

Проте не всі звертали увагу, що переглядаючи новини в різноманітних чатах, їхні фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Таким чином сильно перевантажується мережа та не дає змогу зателефонувати рідним, коли це так важливо.

Щоб не перевантажувати мережу, просимо:

завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі!

вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Як це зробити?

У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються.

зайдіть у «Налаштування»‎ вашого месенджера:

оберіть «Дані та сховище»‎ або «Медіафайли»‎:

вимкніть опцію «Фонове завантаження»‎;

у розділі «Через мобільну мережу»‎ вимкніть «Автозавантаження медіа»‎.

Як це зробити в Telegram, дивіться у відео:

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.

Раніше Міністерство цифрової трансформації запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну – «Відправ Путіна на Юпітер». Усі охочі можуть пожертвувати 99 грн або 2,99$ на порталі https://putler.io/