Як спілкуватися з росіянами. Розбиваємо 35 путінських фейків про війну в Україні

Кожен українець знає російську. І може аргументовано відкрити очі росіян на правду

Всі українці останній тиждень ведуть затяту оборону на всіх фронтах. Ті, хто не залучений до бойових дій та тероборони, мають час та доступ до інтернету та зв’язку, можуть доєднатися до боротьби інформаційному фронті. Для кожного це по силах.

Першим ділом в російських пабліках потрібно поширювати перевірену!!! інформацію про втрати росіян, показувати справжні!!! відео захоплених окупантів, фото їхніх документів, докази знищеної техніки. Вказувати імена, номери військових частин, позивні полонених та вбитих. Це допоможе протидіяти пропаганді Путіна, який переконує, що російська армія не зазнає втрат, а він в Україні веде операцію лише проти військових, не атакує цивільні споруди і мирних людей. Ця інформація важлива для простих росіян, рідних солдатів російської армії.

Активісти зібрали 35 найпоширеніших фейків російської пропаганди і аргументовано розбили їх. З доказами, фактами та правдивими аргументами.

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