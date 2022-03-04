Обстріл Запорізької АЄС: Зеленський терміново переговорив із Байденом

Байден приєднався до Зеленського у його заклику до Росії припинити військову активність поблизу АЕС

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС. Про це повідомляється на офіційній сторінці Білого дому у Твіттері.

«Президент США сьогодні ввечері поспілкувався з президентом Зеленським, отримавши інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції», - зазначили в Білому домі.

У іншому дописі зауважується, що Джо Байден приєднався до президента Зеленського у його заклику до Росії припинити військову активність у цьому районі та надати доступ пожежникам і рятувальникам до обстріляної частини АЕС.

Крім того, повідомляється, що президент США обговорив цю ситуацію із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США та адміністратором Національного управління ядерної безпеки.

«Президента (Байдена. – Ред.) продовжать регулярно інформувати», - зауважили в Білому домі.

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