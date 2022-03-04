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    Обстріл Запорізької АЄС: Зеленський терміново переговорив із Байденом

    Президент США поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським - Обстріл Запорізької АЄС: Зеленський терміново переговорив із Байденом
    Президент США поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським

    Байден приєднався до Зеленського у його заклику до Росії припинити військову активність поблизу АЕС

    Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС. Про це повідомляється на офіційній сторінці Білого дому у Твіттері.

    «Президент США сьогодні ввечері поспілкувався з президентом Зеленським, отримавши інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції», - зазначили в Білому домі.

    У іншому дописі зауважується, що Джо Байден приєднався до президента Зеленського у його заклику до Росії припинити військову активність у цьому районі та надати доступ пожежникам і рятувальникам до обстріляної частини АЕС.

    Крім того, повідомляється, що президент США обговорив цю ситуацію із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США та адміністратором Національного управління ядерної безпеки.

    «Президента (Байдена. – Ред.) продовжать регулярно інформувати», - зауважили в Білому домі.

    Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС.

    Теги: Запоріжжя катастрофа США Джозеф Байден війна АЕС Володимир Зеленський Україна #stoprussia
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    Обстріл Запорізької АЄС: Зеленський терміново переговорив із Байденом