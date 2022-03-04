Атака на Запорізьку АЕС: МАГАТЕ відкриває центр реагування

МАГАТЕ терміново відреагувало на ситуацію з обстрілами Запорізької АЕС

Спеціальний центр МАГАТЕ працюватиме у цілодобовому режимі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило відкрити Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у зв’язку з пожежею на Запорізькій АЕС, що виникла внаслідок обстрілів російськими окупантами. Про це організація повідомляє у Twitter.

Центр працюватиме у цілодобовому режимі «через серйозну ситуацію» на атомній електростанції.

«Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на «основне» обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем ситуацію на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС.

Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС