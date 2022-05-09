Втрати ворога: кількість ліквідованих рашистів наближається до 26 тисяч

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку

Українські захисники продовжують знищувати рашистів, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня склали:

особового складу – близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,

артилерійських систем – 513 (+4) од,

РСЗВ – 185 (+6) од,

засоби ППО – 87 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9) од,

кораблі /катери – 12 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

спеціальна техніка – 41 (+2).

крилаті ракети – 94 (+2).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

фото: Генштаб ЗСУ

До слова, для ведення війни проти України Росії потрібно близько $900 млн на день. Кожна випущена по Україні ракета коштує близько $1,5 млн.







