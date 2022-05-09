  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Втрати ворога: кількість ліквідованих рашистів наближається до 26 тисяч

    графіка
    За добу ЗСУ ліквідували щонайменше 15 танків&nbsp; та 23&nbsp;бойові броньовані машини ворога&nbsp; - Втрати ворога: кількість ліквідованих рашистів наближається до 26 тисяч
    За добу ЗСУ ліквідували щонайменше 15 танків  та 23 бойові броньовані машини ворога 
    фото: Міністерство оборони України

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку

    Українські захисники продовжують знищувати рашистів, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня склали:

    • особового складу – близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
    • танків – 1145 (+15) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
    • артилерійських систем – 513 (+4) од,
    • РСЗВ – 185 (+6) од,
    • засоби ППО – 87 (+1) од,
    • літаків – 199 (+0) од,
    • гелікоптерів – 158 (+2) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9) од,
    • кораблі /катери – 12 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).
    • спеціальна техніка – 41 (+2).
    • крилаті ракети – 94 (+2).

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

    фото: Генштаб ЗСУ

    фото: Генштаб ЗСУ

    До слова, для ведення війни проти України Росії потрібно близько $900 млн на день. Кожна випущена по Україні ракета коштує близько $1,5 млн.

    Читайте також: Втрати Росії на війні: таку кількість трупів вже не вдасться приховати



    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Втрати ворога: кількість ліквідованих рашистів наближається до 26 тисяч