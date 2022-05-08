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    Думки вголос

    Втрати Росії на війні: таку кількість трупів вже не вдасться приховати

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Похорон російських окупантів зафіксовано у 1391 населеному пункті РФ - Втрати Росії на війні: таку кількість трупів вже не вдасться приховати
    Похорон російських окупантів зафіксовано у 1391 населеному пункті РФ

    У місті Юрга (80 тис. населення) вже публічно поховали 10 осіб

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    По состоянию на 7 мая группа ИС зафиксировала имена 2186 российских оккупантов, которых публично похоронили или официально признали убитыми в самой России. Похоронки зафиксированы в 1391 населенном пункте.

    В целом тенденции прежние: лидером по числу признанных трупов остается Дагестан.

    Проявился ряд интересных деталей.

    Во-первых, среди относительно свежих потерь россияне подсветили разного рода казаков и подобные элементы. Что указывает – качество личного состава снижается, в расход идут «добровольцы».

    Во-вторых, активнее признают потери на региональном уровне. Видимо, пришла какая-то разнарядка о дозированном признании. Например, по Омской области уже известные неофициально потери группами по 4 туловища начали признавать официально. Сразу 8 уничтоженных солдат признали в Кабардино-Балкарии. В следующей сводке такая же картина будет по Якутии.

    Есть ощущение, что нынешние потери будут как минимум частично интегрировать в разного рода «бессмертные полки» с фотографиями на палках, что даст повод признать чуть больше трупов.

    Повторюсь. При всем расчеловечивании россиян, превращении их в агрессивное нацистское стадо, есть чувствительные к потерям прослойки.

    Ситуация с крейсером «Москва» показала: когда есть хотя бы пара человек, способных генерировать публичность, начинаются информационные волны. Их способны устраивать жители городов, Кремль справедливо считает их неблагонадежными. Поэтому власти вынуждены искать способ дозированно обозначить справедливость.

    Но число трупов уже такое, что замолчать их невозможно, а дозировать все сложнее. Например, в городе Юрга (Кемеровская область) уже публично похоронили 10 человек при 80 тыс. населения. Количество таких городков, которые одновременно уже чувствуют последствия санкций, растет.

    Сейчас очень удобно записывать в два столбика. Думаю, специальные люди в России так и делают. В один столбик новость «АвтоВАЗ остановил завод в Тольятти». Во-второй – в Тольятти публично похоронили уже 7 человек. если верить статистике – то больше, чем в Москве...

    Думаю, к концу июня начнет выслескиваться.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Дагестан #stoprussia
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    Втрати Росії на війні: таку кількість трупів вже не вдасться приховати