Центр протидії дезінформації оприлюднив три свіжі фейки від рашистів

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Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, які рашисти згенерували станом на ранок 9 травня.

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