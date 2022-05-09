Центр протидії дезінформації оприлюднив три свіжі фейки від рашистів
РФ продовжує цинічно брехати
фото: Центр протидії дезінформації при РНБО
В міноборони РФ заявили, що «у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення»
Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, які рашисти згенерували станом на ранок 9 травня.
Отже, до свіжого списку увійшло три фейки:
- В міноборони РФ заявили, що «у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення. Будь-які спроби мешканців залишити місто жорстко присікаються бойовиками батальйонів тероборони, а тих громадян, які чинять найменший опір, піддають фізичному насиллю». Це – дезінформація!
- У міноборони РФ також повідомили, що «з метою обмеження інфопростору в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення, що транслюють російські та молдовські канали. Мешканців примушують демонтувати супутникове обладнання, а всіх незгідних вивозять у невідомому напрямку». Це – дезінформація!
- Російські пропагандисти повідомили, що «міноборони РФ на своєму сайті започаткувало мультимедійний проект «У владі злочинного безпам’ятства», що розповідає про злочини української влади проти історичної пам’яті братніх народів та спроби забути подвиги бійців і командирів червоної армії». Це – маніпуляція!
До слова, нещодавно Британія виявила фабрику фейків Кремля.
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