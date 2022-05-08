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    В яку суму на день обходиться Росії війна в Україні: названо шокуючу цифру

    Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року - В яку суму на день обходиться Росії війна в Україні: названо шокуючу цифру
    Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року

    Кожна випущена по Україні ракета коштує близько $1,5 млн

    Для ведення війни проти України Росії потрібно близько $900 млн на день. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на головного редактора військового інформагентства SOFREP Шона Спунтса.

    За оцінкою SOFREP, у $900 млн на день входять:

    • виплати російським солдатам, що воюють в Україні;
    • забезпечення їх амуніцією, боєприпасами та ракетами;
    • вартість відновлення втраченої чи пошкодженої військової техніки.

    За словами Спунтса, Росія також заплатила за тисячі крилатих ракет, запущених під час війни, кожна з яких коштує близько $1,5 млн.

    Невдачі Росії дорого обходяться РФ як у фінансовому плані, так і з погляду людських жертв, хоча Кремль не наважується оприлюднити дані про військові втрати.

    Водночас, названі цифри не враховують, скільки грошей Росія могла втратити через санкції, введені проти неї після початку вторгнення.

    Як повідомлялося, Велика Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).

    Також Україна отримає $1,5 млрд від Світового Банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В яку суму на день обходиться Росії війна в Україні: названо шокуючу цифру