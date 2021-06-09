«Побороли радянщину»: на екрани виходить цікавий фільм про музику 70-х (відео)

У новому трейлері автори картини показують радянський контекст із його обмеженнями, попри які створювалися стильні й хітові пісні

24 червня у кінопрокат вийде фільм «Вусатий фанк» про золоту епоху української популярної музики, про українські ансамблі 1970-х, які були дуже популярними, а нині їхні пісні переживають забуття.

У новому трейлері автори картини показують радянський контекст із його обмеженнями, попри які створювалися стильні й хітові пісні.

У фільмі згадується, що громадяни СРСР не мали потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd – так вважала партія. Але все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро, в Україні почали масово з’являтися ВІА, які мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Та щось пішло не за сценарієм – замість лояльних до партії музикантів, влада отримала сучасну й самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоби їхні гурти називали ВІА, тож тепер у цієї музики буде нова назва – Вусатий фанк.

Автор фільму Віталій Бардецький згадав, що більшість із цих ансамблів звучать цілком актуально і сьогодні. «Візерунки шляхів», «Арніка», «Водограй», «Жива вода» та інші ВІА мають справжній драйв, оригінальність і якусь непідробну справжність. Саме тому, мабуть, ця музика пережила й утиски радянської системи, й десятиліття забуття» – підкреслив він.

Додамо, що прем’єра фільму відбулася на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість», а незабаром вийде у обмежений прокат – покази відбудуться у Києві, Житомирі, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Одесі, Львові, Харкові, Сумах і Дніпрі.

Нагадаємо, що ювілейний, 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців.

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