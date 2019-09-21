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    У світі

    У Танзанії чоловік загинув під час освідчення дівчині

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    Стівен Вебер-молодший і Кенеше Антуан - У Танзанії чоловік загинув під час освідчення дівчині
    Стівен Вебер-молодший і Кенеше Антуан
    Фото Facebook

    Закоханий придумав незабутнє освідчення і занурився під воду із запискою та обручкою

    Американець Стівен Вебер-молодший загинув під час освідчення в коханні своїй дівчині Кенеше Антуан на відпочинку в Танзанії.

    Про це повідомила сама дівчина загиблого чоловіка на своїй сторінці у Facebook

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    Кенеше Антуан зазначила, що Вебер придумав для неї незабутнє освідчення і занурився під воду із запискою та обручкою. В листі було написано: «Я не можу затримати дихання досить надовго, щоб розповісти все, що я в тобі люблю. Але я люблю тебе все сильніше з кожним днем». 

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    Відео і фото освідчення Кенеша встигла зробити на телефон. Вона радісно кричала «Так», проте коханому не судилося почути відповідь – чоловік втопився. Причини цього трагічного випадку не називаються. 

    Дівчина додала, що її коханий був чуйним і світлою людиною і вона буде любити його вічно.

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