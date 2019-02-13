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    Вже 12 українським морякам відхилили апеляції у Москві

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    <span>Українських моряків утримують у СІЗО&nbsp;</span><span>&laquo;Лефортово&raquo; в Москві</span> - Вже 12 українським морякам відхилили апеляції у Москві
    Українських моряків утримують у СІЗО «Лефортово» в Москві

    Розгляд скарги захисту 13 лютого пройшов на закритому судовому засіданні

    Міський суд Москви у середу, 13 лютого, відхилив апеляції на продовження запобіжного заходу ще чотирьом українським морякам.

    Ідеться про апеляції адвокатів моряків Богдана Небилиці, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила та Сергія Чуліби.

    Розгляд скарги захисту пройшов на закритому судовому засіданні.

    Раніше Мосміськсуд також залишив під арештом ще вісьмох моряків: Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Євгенія Семідоцького, Андрія Оприска і Сергія Цибізова.

    Українські моряки залишаться в СІЗО до 24 квітня.

    Нагадаємо, адвокат Олександра Маркова повідомила, що підозра на зараження гепатитом утримуваного Росією українського військового моряка Андрія Ейдера не підтвердилася.

    Джерело: ТАСС

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