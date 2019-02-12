У моряка Ейдера не підтвердився гепатит



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В епікризі моряка Ейдера, якого перевели із «Матроської тиші» до СІЗО «Лефортово», зазначалося, що він хворий на гепатит В

Адвокат Олександра Маркова 12 лютого мала коротку зустріч з моряком Ейдером

Підозра на зараження гепатитом утримуваного Росією українського військового моряка Андрія Ейдера не підтвердилася.

Про це у Facebook повідомила адвокат Олександра Маркова.

Адвокат розповіла, що 12 лютого вона мала коротку зустріч з Ейдером.

«Сьогодні в «Лефортово» вдалося зустрітися з підзахисним - українським військовополоненим Ейдером Андрієм, нехай навіть всього на 20 хвилин. Природно, всіх хвилювало питання про повторні аналізи Андрія. На щастя, зі слів лікаря, гепатит не підтвердився», - написала Маркова.

Раніше повідомлялося, що в епікризі моряка Ейдера, якого перевели із «Матроської тиші» до СІЗО «Лефортово», зазначалося, що він хворий на гепатит В.

Нагадаємо, 12 лютого Московський міський суд відхилив апеляції другої «четвірки» військовополонених українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки, залишивши їх під вартою до кінця квітня. Мова йде про Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

7 лютого Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг на продовження арешту першій «четвірці» моряків: Володимиру Терещенку, Сергію Попову, Богдану Головашу й Андрію Шевченку.