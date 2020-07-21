Вже 39 країн відкрили кордони для України
Протягом тижня кордони для України відкрили 13 країн
Для громадян України нині свої кордони відкрили повністю або з певними умовами для в’їзду 39 країн.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 21 липня.
«Станом на зараз таких країн уже 39», - сказав він.
За його словами, протягом тижня можливість в’їзду для українців надали ще 13 країн, серед яких Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Камбоджа, Пуерто-Ріко та інші.
Водночас Кулеба наголосив, що для в’їзду до деяких країн визначені певні умови, й закликав українців вивчати перед поїздкою правила перетину кордону тієї чи іншої країни.
Раніше Главком писав, що все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.
Раніше у МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українців. В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.
Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.