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    Вже 39 країн відкрили кордони для України

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    Країни поступово пом'якшують карантин заради туристів&nbsp; - Вже 39 країн відкрили кордони для України
    Країни поступово пом'якшують карантин заради туристів 

    Протягом тижня кордони для України відкрили 13 країн

    Для громадян України нині свої кордони відкрили повністю або з певними умовами для в’їзду 39 країн.

    Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 21 липня.

    «Станом на зараз таких країн уже 39», - сказав він.

    За його словами, протягом тижня можливість в’їзду для українців надали ще 13 країн, серед яких Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Камбоджа, Пуерто-Ріко та інші.

    Водночас Кулеба наголосив, що для в’їзду до деяких країн визначені певні умови, й закликав українців вивчати перед поїздкою правила перетину кордону тієї чи іншої країни.

    Раніше Главком писав, що все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.

    Раніше у МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українцівВ Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.

    Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.

    відпочинок туризм карантин кордон Дмитро Кулеба мандрівка
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