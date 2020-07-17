  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українців

    • Розсилка
    У МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українців

    Коли Україна впишеться в коронавірусні критерії ЄС

    В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.

    Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Він розповів, коли Україна впишеться в критерії ЄС.

    «Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих», - сказав міністр.

    Зазначимо, критерії ЄС такі:

    • кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);
    • стабільний або низхідний тренд нових випадків;
    • загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження.

    Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.

    Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      56455
    • Одужали
      28931
    • Хворіють
      26079
    • Померли
      1445
    За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. 
    Читайте також:
    коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ