У МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українців



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Коли Україна впишеться в коронавірусні критерії ЄС

В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, коли Україна впишеться в критерії ЄС.

«Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих», - сказав міністр.

Зазначимо, критерії ЄС такі:

кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);

стабільний або низхідний тренд нових випадків;

загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження.

Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.

Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445