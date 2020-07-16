Коронавірусна відпустка. Google назвав найпопулярніші напрямки серед українців



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Тенденції літнього відпочинку серед українців за запитами Google

Пандемія коронавірусу кардинально змінила плани українців на відпустку в 2020 році.

Проте, поступово карантинні обмеження слабшають, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.

В Україні кількість пошукових запитів щодо подорожей почав знижуватися в лютому, впавши на 44% в квітні в порівнянні з тим же періодом минулого року. Інтерес українців до подорожей почав відновлюватися з кінця квітня і в червні практично досяг докарантинного рівня.

Обмеження на міжнародні поїздки переключили увагу громадян України на внутрішній ринок. Так, цього року великою популярністю користується відпочинок в Коблево, Лазурному і Затоці.

Десяток популярних напрямків для відпочинку в Україні за результатами пошуку в Google

Коблево Лазурне Затока Бердянськ Одеса Приморськ Урзуф Білосарайська коса Київське море Кирилівка

Спостерігається тенденція зростання пошукових запитів, пов'язаних:

з агротуризмом - зростання 44% в червні 2020 року порівняно з червнем минулого року;

екотуризм - зростання 46% в порівнянні з минулим роком.

Разом з тим значно впав інтерес до «гарячих» турів у порівнянні з аналогічними періодом минулого року - мінус 83%, а також до екскурсійних турів - мінус 56%.

Деякі країни вже відкривають свої кордони для українців, і спостерігається сплеск інтересу до міжнародних туристичних поїздок.

Десяток пошукових запитів про відпочинок за кордоном