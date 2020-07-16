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    Суспільство

    Коронавірусна відпустка. Google назвав найпопулярніші напрямки серед українців

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    Коронавірусна відпустка. Google назвав найпопулярніші напрямки серед українців

    Тенденції літнього відпочинку серед українців за запитами Google

    Пандемія коронавірусу кардинально змінила плани українців на відпустку в 2020 році.

    Проте, поступово карантинні обмеження слабшають, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.

    В Україні кількість пошукових запитів щодо подорожей почав знижуватися в лютому, впавши на 44% в квітні в порівнянні з тим же періодом минулого року. Інтерес українців до подорожей почав відновлюватися з кінця квітня і в червні практично досяг докарантинного рівня.

    Обмеження на міжнародні поїздки переключили увагу громадян України на внутрішній ринок. Так, цього року великою популярністю користується відпочинок в Коблево, Лазурному і Затоці.

    Десяток популярних напрямків для відпочинку в Україні за результатами пошуку в Google 

    1. Коблево
    2. Лазурне
    3. Затока
    4. Бердянськ
    5. Одеса
    6. Приморськ
    7. Урзуф
    8. Білосарайська коса
    9. Київське море
    10. Кирилівка

    Спостерігається тенденція зростання пошукових запитів, пов'язаних:

    • з агротуризмом - зростання 44% в червні 2020 року порівняно з червнем минулого року;
    • екотуризм - зростання 46% в порівнянні з минулим роком.

    Разом з тим значно впав інтерес до «гарячих» турів у порівнянні з аналогічними періодом минулого року - мінус 83%, а також до екскурсійних турів - мінус 56%.

    Деякі країни вже відкривають свої кордони для українців, і спостерігається сплеск інтересу до міжнародних туристичних поїздок.

    Десяток пошукових запитів про відпочинок за кордоном

    1. Туреччина
    2. Албанія
    3. Єгипет
    4. Болгарія
    5. Чорногорія
    6. Грузія
    7. Мальдіви
    8. Балі (Індонезія)
    9. Хорватія
    10. Греція
    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.
    відпочинок туризм Україна карантин відпустка коронавірус
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