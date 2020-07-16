Коронавірусна відпустка. Google назвав найпопулярніші напрямки серед українців
Тенденції літнього відпочинку серед українців за запитами Google
Пандемія коронавірусу кардинально змінила плани українців на відпустку в 2020 році.
Проте, поступово карантинні обмеження слабшають, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.
В Україні кількість пошукових запитів щодо подорожей почав знижуватися в лютому, впавши на 44% в квітні в порівнянні з тим же періодом минулого року. Інтерес українців до подорожей почав відновлюватися з кінця квітня і в червні практично досяг докарантинного рівня.
Обмеження на міжнародні поїздки переключили увагу громадян України на внутрішній ринок. Так, цього року великою популярністю користується відпочинок в Коблево, Лазурному і Затоці.
Десяток популярних напрямків для відпочинку в Україні за результатами пошуку в Google
- Коблево
- Лазурне
- Затока
- Бердянськ
- Одеса
- Приморськ
- Урзуф
- Білосарайська коса
- Київське море
- Кирилівка
Спостерігається тенденція зростання пошукових запитів, пов'язаних:
- з агротуризмом - зростання 44% в червні 2020 року порівняно з червнем минулого року;
- екотуризм - зростання 46% в порівнянні з минулим роком.
Разом з тим значно впав інтерес до «гарячих» турів у порівнянні з аналогічними періодом минулого року - мінус 83%, а також до екскурсійних турів - мінус 56%.
Деякі країни вже відкривають свої кордони для українців, і спостерігається сплеск інтересу до міжнародних туристичних поїздок.
Десяток пошукових запитів про відпочинок за кордоном
- Туреччина
- Албанія
- Єгипет
- Болгарія
- Чорногорія
- Грузія
- Мальдіви
- Балі (Індонезія)
- Хорватія
- Греція