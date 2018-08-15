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    Вже десятеро росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

    • Розсилка
    Вже десятеро росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

    Напередодні двоє росіян написали звернення до Путіна щодо обміну на українців

    Ще вісім громадян РФ написали в середу заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв'язнів.

    На цьому наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    «У ході моніторингових візитів до місць позбавлення волі ув'язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім'я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв'язнів», - повідомила вона.

    Так, за її словами, у середу такі заяви написали Вячеслав Висоцький (ГУ «Черкаська виправна колонія № 62»), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ «Дрогобицька виправна колонія «40»), Владислав Гречин (ГУ «Одеська установа виконання покарань №21»), Віктор Агєєв (ГУ «Роменська виправна колонія №56»), Олег Доронін (ГУ «Городищенська виправна колонія №96»), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ «Житомирська установа виконання покарань №8»).

    Напередодні стало відомо, що двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв’язня.

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