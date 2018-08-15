Російський правозахисник Зоя Свєтова: Порятунок Сенцова залежить від першого кроку, який зробить Україна

Олег Сенцов

«Олег вірить, інакше б не голодував»

15 серпня минає 94-й день голодування українського режисера Олега Сенцова у російській колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі на крайній Півночі. Сенцов поставив умову російській владі: припинить голодування лише після звільнення всіх українських політв’язнів з російських тюрем. Режисер вже двічі пережив серйозну кризу здоров’я, через що його шпиталізували до місцевої лікарні. Там Сенцову погрожували примусовим годуванням. Врешті-решт режисер вимушений був погодитись приймати поживну суміш та крапельниці, які підтримують його організм. Нині українець перебуває у тюремній лікарні «Білого ведмедя».

Напередодні матір політв’язня Людмила Сенцова написала листа президенту країни-агресора Володимиру Путіну. Жінка просить помилувати сина. У Кремлі ж заявили, що Сенцов повинен сам просити Путіна про таке. Двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан пов’язує таке очевидне небажання Путіна звільняти її брата особистою образою президента РФ. «Олег на суді назвав Путіна кривавим карликом. Може, ті чутки правдиві, що він просто хоче смерті Сенцова, щоб показати іншим», – припустила Каплан.

Тим часом, на минулих вихідних у Facebook розійшлася фейкова новину про те, що нібито літак із політв'язнем вилетів з Салехарда і, можливо, прибуде до Києва. Пізніше інформацію спростували. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявляє, що журналісти згущують фарби навколо здоров'я режисера. Опосередкованим свідченням того, що Сенцова не збираються звільняти є те, що на всіх російських ток-шоу про голодування і важкий стан здоров'я Сенцова говорять взагалі, а якщо і згадують, то лише в тому ключі, що для Сенцова голодування - спосіб шантажу.

Вчора, 14 серпня, російській правозахисниці Зої Свєтовій вдалося зустрітись із Сенцовим. Вони проговорили дві години. Свєтова повідомила, що Сенцов не планує припиняти голодування і відмовлятися від головної вимоги - звільнення українських політичних в'язнів з російських в'язниць. «Я здогадувалася, чому Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії погодила мою зустріч з Олегом. Ймовірно, на тлі останніх скандалів навколо російської тюремної служби, пов'язаних з тортурами в ярославській колонії і в інших регіонах, ФСВП хотіла показати, що хоча б Сенцова вони не катують і лікують», - написала правозахисниця після зустрічі з Олегом.

Російська правозахисниця Зоя Свєтова

Пані Зою, яким чином вам вдалося зустрітись з Олегом?

Керівник Ради при президенті РФ з прав людини Михайло Федотов написав у Федеральну службу виконання покарань Росії і мене пустили.

У мережі багато писали про те, що останнє фото Сенцова не передає реального стану його здоров’я. Ви бачили його лише вчора, як нині він виглядає?

Минулого тижня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова опублікувала фото Олега Сенцова, начебто зроблене 9 серпня

Ну, він точно не поправився за цей час. Проте мені важко судити наскільки гірше він став виглядати. То була фотографія, а це жива людина. Він дуже сильно схуд. Я би сказала, що фото відповідає дійсності.

Ваше побачення тривало близько двох годин, хоча і адвокату Сенцова Дмитру Дінзе і режисера Аскольду Курову давали менше часу для зустрічі. Чому?

Ми розмовляли з ним в палаті. Сиділи один навпроти одного. Зустріч тривала так довго, тому що нас ніхто не обмежував у часі... Коли ми про все поговорили, зустріч закінчилася.

Після спілкування з тюремним лікарем у вас з’явилося розуміння, скільки ще може протриматись Олег?

Лікар сказав, що не знає. Він говорить про те, що в будь-який момент може настати погіршення, можуть відмовити внутрішні органи. Розумієте, все одно лікар не може давати прогнози, цього ніхто не знає. Ніхто ж не знає можливостей організму.

Олег говорив, що у тюремній лікарні до нього ставляться значно краще, ніж у міській. Що собою являє тюремна лікарня?

Це навіть не лікарня, а санчастина в колонії, де є рентгенівський та стоматологічний кабінети. Вони також роблять аналізи крові. Лікарі радяться з приводу медичного спостереження за Олегом Сенцовим з цивільними лікарями місцевої лікарні Лабитнангі, проводять спільні консиліуми. Я думаю, що вони консультуються і радяться з медичною частиною Федеральної служби виконання покарань Росії. Мені здалося, що лікарі дуже серйозно ставляться до цієї ситуації і загалом намагаються робити все, щоб стан здоров'я Олега не погіршувався, в усякому разі, щоб він жив.

Ви спілкувались з уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою?

Ні. На мене взагалі ніхто не виходив з української влади.

Про що говорили з Олегом?

Я розповідала про те, що відбувається в світі у справі його звільнення, про ті акції, які проводять, про 120 кінематографістів зі всього світу, які опублікували лист у підтримку Олега у французькій газеті Le Monde, говорила про відкритий лист до Олега відомого французького письменника Джонатана Літтела, говорила про те, що робить громадянське суспільство, пікети, всілякі акції в його підтримку… Він говорив про те, що зараз робить, як проходить його день, що він читає, як намагається редагувати свої тексти та відповідає на листи, які йому періодично приносять. Якраз перед моїм приходом йому принесли величезну кіпу листів.

Він сказав також, що кожен день схожий на наступний, як «день бабака». Мова йде про те, що нічого не відбувається.

У розмові торкалися теми помилування Олега та листа його матері з цим проханням до Путіна?

Він знає про цю ситуацію, але не давав жодних оцінок.

Мама Сенцова збирається відвідати його у колонії?

У нього побачення повинно бути десь через місяць і я не знаю, хто його відвідуватиме. Я думаю, що оскільки він вже зустрічався з двоюрідною сестрою, то, можливо, зустрінеться з мамою, але він нічого мені про це не говорив.

Нині політики та активісти проводять безліч акцій у підтримку Олега, пишуть відкриті листи, роблять заяви. Проте Олег досі у неволі. Ви знайшли для себе відповідь на питання: «Що може допомогти Сенцову вийти на свободу?»

Думаю, з боку України повинна бути ініційована процедура звільнення російських громадян, які засуджені в Україні. Були ж складені списки російських ув’язнених з української сторони, вони були запропоновані Росії, щоб обміняти їх на українських політв'язнів, які засуджені в Росії. Я вважаю, що можливо Україні варто зробити перший крок - одного або двох чоловік видати Росії. Показати всьому світу, що якщо Росія у відповідь на такий акт не буде звільняти українських політв'язнів, то це говоритиме, що їй просто не можна довіряти. Мені здається, в такому разі світове співтовариство ще жорсткіше буде оцінювати ситуацію у Росії. Зараз процес обміну зайшов у глухий кут. Україна пропонує когось на обмін, а Росія її не слухає. Обидві сторони стали в таку позу, коли ніхто не хоче поступитися. Мені здається порятунок життя Олега залежить від першого кроку, який зробить Україна. Якщо почнеться процес обміну росіян на українських політв'язнів, життя Олега буде врятоване, тому що він не зупинить голодування поки цей процес не почнеться.

Чи вірить Олег, що відбудеться обмін?

Думаю, вірить, інакше б не голодував.

Юлія Тунік, «Главком»

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