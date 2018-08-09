Я єдиний з команди Порошенка, хто зустрічався з Манафортом, - соратник президента зробив зізнання



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Фото: Главком Нардеп Ігор Гринів розповів про зустріч з Манафортом

На жаль, те що пропонував Манафорт, «було просто диким вчорашнім днем» - пояснив Гринів

Головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка, народний депутат від БПП Ігор Гринів в інтерв’ю «Главкому» розповів про роль Пола Манафорта у виборчій кампанії нинішнього президента. Зокрема він заявив, що зустрічався з американським політтехнологом особисто, і більше ніхто з команди Порошенка не мав зустрічі з Манафортом.

«Я ніколи з ним особисто не працював, мені це, принаймні, було цікаво», - пояснив Гринів своє рішення зустрітися з Манафортом.

«Наскільки це мені відомо, я єдиний з команди Порошенка, хто зустрічався з Манафортом, і це було, що називається, відповідно до посади і функції. Тобто, за стратегію кампанії відповідав я, і контрактувати чи ні з Манафортом залежало в основному від мого рішення», - додав нардеп.

Гринів поінформував тоді Порошенка про цю зустріч. Слід зазначити, що сам Порошенко не виявляв бажання зустрітись з ним особисто.

«В мене достатній рівень довіри з Петром Олексійовичем. І ухвалення таких рішень входило в сфери моєї компетенції, - зазначив депутат. - Я точно не буду працювати керівником штабу, де керівником кампанії буде Петро Олексійович Порошенко. І він це знає, і більше того, я точно збираюся зробити все, щоб Петро Олексійович знову став президентом України».

Як відомо, днями прозвучали в американському суді сенсаційні свідчення про те, що Манафорт брав участь у кампанії Порошенка 2014 року.

«Він фактично на перших етапах дійсно пропонував свої послуги. Більше того, це не було пов’язано з запитами з боку Петра Олексійовича. Манафорт підготував спеціальне опитування. Не знаю, хто за нього платив, точно не штаб мого кандидата. Він сам підготував опитування, розробив стратегію, яка була презентована мені як керівнику тодішньої кампанії», - зазначив Гринів.

Нардеп також розповів, як Манафорт вийшов на нього: «Номер мого мобільного телефону за останні 20 років не змінювався. І я думаю, мінімум кілька десятків тисяч людей його мають. Це був прямий контакт, він запропонував зустрітися, показати свої пропозиції. Я люблю працювати в кампаніях з різними консультантами. Фантастично, якщо вони пропонують щось розумне, ще й на безоплатній основі».

На жаль, те що пропонував Манафорт, «було просто диким вчорашнім днем», вважає Гринів.

«Тоді я сказав: «Дякую, але до побачення, бо ця стратегія нас не цікавить». Ба більше, ще до старту виборчої кампанії було прийнято стратегію перемоги в першому турі», - згадує головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка.

Він також уточнив, що з Манафортом мав зустріч «в дуже стислі терміни після Майдану».

«У мене є якесь своє уявлення про Манафорта – можливо, воно хибне. Манафорт за багато років праці в Україні перестав бути політтехнологом. Він став членом Сім`ї, навіть не команди, а Сім`ї Януковича. І мені здається, і з того, що я читаю у сьогоднішніх свідченнях, він не тільки виконував функції політтехнолога, він був задіяний якось в бізнес-схемах, в лобіюванні тих чи інших бізнесі», - вважає Гринів.