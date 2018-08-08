У Порошенка розказали, як Манафорт пропонував свої послуги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Манафорт

Манафорт дуже хотів працювати з Порошенком, - Гринів

Президент Петро Порошенко не користувався послугами скандально відомого політконсультанта Пола Манафорта, який перед тим співпрацював із президентом-втікачем Віктором Януковичем. Про це «Главкому» в ексклюзивному коментарі сказав народний депутат Блоку Петра Порошенка Ігор Гринів. Він відповідав за стратегічний напрямок ведення президентської кампанії у 2014 році.

Коментуючи сенсаційні заяви помічника Манафорта Ріка Гейтса, які пролунали у суді під час розгляду «справи Манафорта», про те, що політконсультант надавав «безоплатні послуги Порошенку», депутат зазначив: «Напевно, саме у напівжартівливому слові «безоплатно» і прихована відповідь. Манафорт дуже хотів працювати з Порошенком під час президентської кампанії».

«Він пропонував свої послуги… Манафорт розробив стратегію, яка була презентована мені, як керівнику передвиборчої кампанії», - розказав Гринів.

За словами соратника Порошенка, те, що пропонував Манафорт, «було диким вчорашнім днем». «Він достатньо успішно працював з Януковичем. Працював так багато, що сам почав мислити у «домайданній» парадигмі, із класичним поділом на Схід та Захід», - уточнив нардеп.

«Я сказав: «Дякую, але ця стратегія нас не цікавить», - підкреслив Гринів.

Детальніше читайте в інтерв’ю Ігора Гриніва, яке незабаром вийде на «Главкомі»

Читайте також матеріали «Главкома»:

«Засуньте Тимошенко подалі». Нові деталі «української справи» Пола Манафорта

Куртка зі страуса за рахунок Януковича. Як проходило перше засідання у справі Манафорта

«Не називайте команду Януковича олігархами». Суд над Манафортом: день другий



