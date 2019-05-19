Яценюк у річницю Биківнянської трагедії: Декомунізація - не просто зміна назви вулиці



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Яценюк зауважив, що нині - День пам'яті великої трагедії української нації, «коли московський більшовицький режим винищував інтелігенцію, винищував розум і душу України» Фото: прес-служба «Народного фронту»

Яценюк шокований, що близько 30% українців на сьогодні впевнені, що Сталін - це лідер, який заслуговує на повагу

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк і народні депутати фракції «Народний фронт» взяли участь у скорботній церемонії в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Про це повідомляє прес-служба «Народного фронту»

Яценюк зауважив, що нині - День пам'яті великої трагедії української нації, «коли московський більшовицький режим винищував інтелігенцію, винищував розум і душу України».

Лідер «Народного фронту» наголосив, що коли зараз піднімається питання скасування декомунізації, це означає, що «послідовники Сталіна вирішили увіковічити в пам’яті українського народу тих, хто вбивав українців».

«Це ж не просто питання зміни назви вулиці. Це не просто питання знищення монументів тих, хто знищував наш народ. Це питання нашої історичної пам’яті і нашої гідності», - сказав він.

«Мене не дивує, що в Росії 70% громадян до сьогоднішнього дня підтримують Сталіна. Але мене дивує те, що близько 30% українців сьогодні кажуть, що це лідер, який заслуговує на повагу. Такі люди в мене поваги не мають. Тому що вони повинні поважати своїх предків, нашу країну, нашу державу і українську гідність», - підкреслив Яценюк.

Він зауважив, що уроки минулого мають відношення до сьогодення: «Ми прийняли рішення про відновлення історичної справедливості. І зараз цю історичну справедливість треба захищати. Сталін, як і Гітлер, - це злочинці. Російський більшовицький режим знищував Україну. А послідовники Сталіна, які сьогодні сидять у Москві у вигляді путінського режиму, продовжують далі це робити».

«Зупинити реванш – це в першу чергу не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а нам, українцям, - в жодному разі не бути ураженими цією заразою російської пропаганди», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Свою гідність треба відстоювати, нашу українську історію треба добре пам’ятати. І знати про те, що ми йдемо правильним шляхом, і цей шлях ще треба буде захищати», - сказав Яценюк.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 19 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.

День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.

Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.