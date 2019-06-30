У Яценюка назвали інформаційних провокаторів, яким тепер доведеться відповідати у суді



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Так виглядає реалізована частина проєкту Стіна

На ФБ-користувача Шнайдера знову подадуть до суду за інформацію по проєкту «Стіна»

У прес-службі Арсенія Яценюка прокоментували появу в інтернеті чергових інформаційних провокацій на тему проєкту «Стіна». Так, днями такий собі Шнайдер знову розповсюдив провокативну інформацію з метою диcкредитувати проект «Стіна» і особисто Арсенія Яценюка. У грудні минулого року суд зобов’язав Шнайдера спростувати неправдиву інформацію про те, що Арсеній Яценюк начебто «живе у шикарному будинку на березі океану» і «вивів з України за кордон мільярди». Суд

Тепер він знову потрапить до суду, пообіцяли у Яценюка.

Також відповідний судовий позов від юристів експрем’єра отримає Ірина Угрюмова за розповсюдження «брехливої інформації у ФБ про те, що родина Арсенія Яценюка проживає за межами України та володіє незаконними статками».

В прес-службі звертають увагу на текст на одному з сайтів, де ясно і очевидно, що слово пост перекладений з російської як «посада», хоча йшлося про пост у ФБ.





Прес-служба звернеться до адміністрації ФБ із вимогою заблокувати згаданих провокаторів.