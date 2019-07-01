Яценюк візьме участь у Конференції з підтримки реформ в Україні в Торонто



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

3 липня Арсеній Яценюк виступить під час панельної дискусії #MakingReformsHappen

Прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк візьме участь у третій конференції з підтримки реформ в Україні, що відбудеться в Торонто 2-4 липня. Про це йдеться на сайті «Народного фронту».

3 липня Арсеній Яценюк виступить під час панельної дискусії #MakingReformsHappen.

Початок - о 15:30 за місцевим часом.

«Після п'яти років безпрецедентних зусиль задля впровадження реформ в Україні, ключові учасники процесу реформування поділяться досвідом, як їм це вдалося, що спрацювало, а що - ні, як найкраще рухатися вперед, щоб подолати перешкоди та забезпечити, аби результати реформ були відчутними для громадян», - йдеться у програмі панельної дискусії.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цьогорічна подія в Торонто - уже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбувалися Лондоні в 2017 році та у Копенгагені в 2018-му.

Традиційно, в Ukraine Reform Conference візьмуть участь іноземні та українські державні діячі, бізнесмени топ-рівня, представники країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.