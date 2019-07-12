Яценюк: Ув`язнення Марківа - політичний процес. Із цим вироком не можна миритися



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Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк: Вірю, що об`єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника

Із вироком Віталію Марківу не можна миритися. Як і не можна миритися з логікою політичної доцільності, яка останнім часом дуже активно застосовується в деяких європейських країнах у ставленні до примирення з Москвою. На цьому наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook.

Нинішнє рішення італійського суду, який засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки, вимагає оскарження, підкреслив Яценюк: «Усім, хто неупереджено слідкував за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів провини нацгвардійця Марківа немає».

Він підкреслив, що звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених припущеннях, а «загальну атмосферу формували політичні спекуляції».

«Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув`язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужою Україну», - наголосив він.

«Вірю, що об`єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника», - підкреслив Яценюк.

Нагадаємо, сьогодні італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.