  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справа Марківа: захист просить виправдати нацгвардійця

    • Розсилка
    Віталій Марків в італійському суді - Справа Марківа: захист просить виправдати нацгвардійця
    Віталій Марків в італійському суді

    Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня

    Захист українського військового Віталія Марківа просить італійський суд прийняти виправдальний вирок.

    Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький в Facebook.

    5 липня відбулося сімнадцяте засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередилася на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов’янська Донецької області.

    «Захист попросив виправдати Віталія, оскільки він не вчинив злочину, або за будь-якою іншою формулою», — написав Городецький.

    Він повідомляє, що адвокат Донателла Рапетті в заключній промові під час судових дебатів повідомила, що Віталій був простим солдатом і виконував накази, його обов’язком було охороняти антену і повідомляти командирові про небезпеку, наявність радіо аж ніяк не говорить про те, що він спілкувався з армією, самі сепаратисти на відео говорять, що переодягнуться в цивільних, щоб по них не стріляли українські військові, бо українці не стріляли по цивільних.

    На жодному фото Віталія нема міномету, бо він не мав до них доступу.

    Нагадаємо, суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня.

    Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

    Раніше  міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

    Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. 

    Донбас суд Італія вбивство адвокат українці військові Facebook вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ