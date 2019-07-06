Справа Марківа: захист просить виправдати нацгвардійця



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Віталій Марків в італійському суді

Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня

Захист українського військового Віталія Марківа просить італійський суд прийняти виправдальний вирок.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький в Facebook.

5 липня відбулося сімнадцяте засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередилася на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов’янська Донецької області.

«Захист попросив виправдати Віталія, оскільки він не вчинив злочину, або за будь-якою іншою формулою», — написав Городецький.

Він повідомляє, що адвокат Донателла Рапетті в заключній промові під час судових дебатів повідомила, що Віталій був простим солдатом і виконував накази, його обов’язком було охороняти антену і повідомляти командирові про небезпеку, наявність радіо аж ніяк не говорить про те, що він спілкувався з армією, самі сепаратисти на відео говорять, що переодягнуться в цивільних, щоб по них не стріляли українські військові, бо українці не стріляли по цивільних.

На жодному фото Віталія нема міномету, бо він не мав до них доступу.

Нагадаємо, суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня.

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.