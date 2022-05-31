Як благодійний фонд Favbet Foundation допомагає армії та переселенцям

Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 000 грн для реабілітації воїнів

Благодійний фонд Favbet Foundation, метою якого є створення екосистеми позитивного впливу і забезпечення умов для розвитку дитячого спорту та спортивної інфраструктури, освітніх програм та державних ініціатив, тимчасово призупинив усі планові проєкти та переорієнтувався на допомогу постраждалим в Україні та переселенцям.

Війна в Україні показала згуртованість громадян: медіаканали та соціальні мережі транслюють волонтерські заклики, суспільство спільними зусиллями збирає кошти на техніку для ЗСУ та гуманітарну допомогу для цивільних.

Благодійний фонд Favbet Foundation, заснований у 2020 році, вже реалізував близько 100 благодійних ініціатив у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Серед них: передача 4300 ПК для сільських бібліотек у 15 областях України в межах спільного impact-проєкту «Цифровізація бібліотек» – разом з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією. Також передача 2100 плазмових телевізорів у дитячі будинки сімейного типу. На повному забезпеченні фонду зараз перебувають 2 дитячих будинки.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

«Українці мають вивчати місцеву мову, хоча б на мінімальному рівні, а також англійську, яка є обов’язковою у світі. У майбутньому ми дуже сподіваємося, що це допоможе українцям не лише у базовових справах, а й сприятиме їх спробам знайти роботу, підвищити їхню конкурентоспроможність», – зазначив президент благодійного фонду Андрій Матюха.

На втілення ідеї знадобилося менше ніж тиждень. За цей час команді фонду вдалося знайти місце, викладачів, студентів, навчальні матеріали, кафедри та все інше, що потрібно для вивчення іноземних мов. Оголошення про відкриття курсів організатори публікували на різних форумах, що швидко стало відомим серед українців, які зараз перебувають у Загребі. Очікується, що до кінця місяця в центрі навчатимуться щонайменше 100 студентів.

За три місяці війни компанією були побудовані логістичні маршрути перевезення гуманітарної допомоги зі Львова до Києва та перевезено понад 100 тон гуманітарного вантажу. На постійній основі фонд передає для потреб ЗСУ спорядження, комп'ютерну техніку, жорсткі диски, додаткове обладнання для налаштування сучасних мереж зв'язку, засоби гігієни та продукти харчування. За кошти Favbet Foundation придбано 100 комплектів амуніції для захисників країни у лавах Збройних сил України та територіальної оборони.

«Ми мислимо глобально: сприяти соціальним інституціям та розвитку майбутніх поколінь, підтримувати діалог із суспільством, отримувати зворотний зв'язок від реципієнтів та діяти спільно», – говорить президент благодійного фонду Андрій Матюха.

У 2021 році Favbet Foundation підтримував та привертав особливу увагу до Національної стратегії створення безбар'єрного простору за підтримки Першої леді Олени Зеленської. Компанія Favbet з командою благодійного фонду виступила партнером виставки Photo Kyiv 2021, що проходила цього року під гаслом «Невидиме життя». Програма розкрила актуальну соціальну тему створення безбар’єрного середовища.

У межах інших проєктів команда Favbet Foundation супроводжує дитячі футбольні команди та створює рівні можливості для заняття спортом: у 2020 році була побудована workout-зона на НСК «Олімпійський», вільна для відвідування як дорослими, так і дітьми.