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    У світі

    Кремль «шиє» Навальному нову справу: у чому обвинувачується уже засуджений опозиціонер

    Російський опозиціонер Олексій Навальний, який уже відбуває дев'ятирічний термін у колонії, отримав звинувачення у новій кримінальній справі - Кремль «шиє» Навальному нову справу: у чому обвинувачується уже засуджений опозиціонер
    Російський опозиціонер Олексій Навальний, який уже відбуває дев'ятирічний термін у колонії, отримав звинувачення у новій кримінальній справі
    фото: Instagram Навального

    Російський опозиціонер може отримати ще 15 років позбавлення волі

    Олексій Навальний, який перебуває у колонії після березневого вироку суду, став обвинуваченим у новій кримінальній справі. Про це сам опозиціонер повідомив у соцмережах.

    За словами Навального, до нього в колонію приїхав слідчий і офіційно оголосив звинувачення у новій справі.

    «Я, виявляється, створив екстремістську групу, щоб розпалювати ненависть до чиновників та олігархів. А коли мене посадили, наважився бути цим невдоволеним (справді, що це я) і кликав на мітинги», – так пояснив суть звинувачення російський опозиціонер.

    За цим звинуваченням Олексій Навальний може отримати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, що у березні російський опозиційний політик був засуджений до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму у справі про шахрайство і неповагу до суду. Крім цього, Навальний повинен був виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).

    24 травня цей вирок був підтверджений Московським міським судом.

    Додамо, що Навальний із в’язниці закликав Захід витрачати гроші не на «Джавеліни» для України, а на пропаганду для росіян у соцмережах, які у Росії уже заборонені.

    Також у колонії Олексій Навальний написав текст про Путіна для спеціального випуску «Топ-100 найвпливовіших людей планети» видання Time.

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    Теги: росія Олексій Навальний
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    Кремль «шиє» Навальному нову справу: у чому обвинувачується уже засуджений опозиціонер