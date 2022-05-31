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    Новини

    Президентка Словаччини побачила зруйновані росіянами Ірпінь та Бородянку (фото)

    &laquo;У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди розрухи, яку принесли в Україну російські солдати&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;написала Чапутова - Президентка Словаччини побачила зруйновані росіянами Ірпінь та Бородянку (фото)
    «У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди розрухи, яку принесли в Україну російські солдати», – написала Чапутова
    фото: Zuzana Čaputová

    «Зузана підтвердила «Зузани» – під таким гаслом проходить візит президентки Словацької Республіки

    Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала з візитом в Україну, у вівторок вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь та Бородянку. Про це йдеться у повідомленні Чапутової на Facebook.

    «У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди розрухи, яку принесли в Україну російські солдати. За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України – жінок, чоловіків, дітей – все ще стикаються з такими ж спустошеннями. Я вірю, що коли цей кошмар закінчиться, Україна знову розквітне. Як сьогодні серед зруйнованих будинків у Бородянці чи Ірпені розквітли квіти», – написала Чапутова.

    Чапутова сьогодні також зустрілась у Києві з президентом Володимиром Зеленським, повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

    «Зузана підтвердила «Зузани» – саме під таким гаслом проходить візит президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в Києві. А «Зузани» – це також словацькі 155мм САУ. А ще особисте лобіювання статусу кандидата України в ЄС, оборонна підтримка, взаємодія в енергетичній сфері, можливий спільний прикордонно-митний контроль», – написав Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

    Чапутова також виступила перед депутатами Верховної Ради.

    Видання Aktuality повідомляє, що Чапутова також проведе переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Директор Департаменту комунікацій Офісу президента Словаччини Йозеф Матей повідомив, що після повернення з України Чапутова проведе спеціальну пресконференцію.

    Теги: ЄС росія окупанти зброя Словаччина війна Київщина Ірпінь Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президентка Словаччини побачила зруйновані росіянами Ірпінь та Бородянку (фото)