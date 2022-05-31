Росіяни підписують згоду на вбивство мирних українців

Стало відомо, що росіяни, коли йдуть воювати в Україну, погоджуються вбивати цивільних

Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання

Полонений російський снайпер розповів співробітникам СБУ, що окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати мирне населення. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Українські захисники схопили снайпера під час бойових дій на території Волноваського району Донецької області. Він розповів СБУ, що російські солдати підписують згоду про вбивство мирних українців.

«Нам прийшов наказ – підписати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, інші написали відмову. Але замполіт сказав: Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас «на губу» відправлять чи просто звільнять», – розповів полонений окупант.

У СБУ зазначили, що цей російський солдат зробив свій вибір – вбивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі.

«Ймовірно, сидітиме в українській. Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників», – додали спецслужбовці.