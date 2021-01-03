Як бути успішним у 2021 році? Астролог дав головну рекомендацію

«Вчіться вписуватися у реалії, а не протистояти їм»

Астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що віщують зірки та дала основну рекомендацію для українців, аби рік був успішним.

Фахівчиня дала спільну пораду: адаптуватися до реалій, навіть якщо вони виводять вас із зони комфорту». «Універсальних рецептів вирішення усіх проблем не існує у принципі. Смілива цілеспрямована людина, яка тверезо дивиться на речі, не піддається паніці, маніпуляціям, занепадницьким настроям, завжди має більше шансів на успіх», – наголосила вона.

За словами Соляник, «жодне положення планет на небі не націлене на те, щоб завдати шкоди людству». «Найважчі планетні поєднання пов’язані лише з тим, щоб нас чомусь навчити, змусити замислитися, змінити пріоритети і стратегії. Чим довше і наполегливіше ми, люди, чинимо опір тим тенденціям, які нам диктують позиції планет, тим складнішими стають і наші реалії», – зазначила вона.

Крім того, астролог пояснила, що «зараз світ перебуває у процесі трансформації».

«Це процес не швидкий, він триватиме не один рік, і навіть не два і не три. Але він вже почався і зупинити його неможливо. Звідси і основна рекомендація: уважно спостерігайте за тим, що відбувається, вчіться вписуватися у реалії, адаптуватися до них, навіть якщо це виводить вас із зони комфорту. Основні сили спрямуйте на пошук, створення та підтримання позитиву у своєму житті. Чим швидше ви це зробите, тим швидше відчуєте, що світ змінюється на краще, незважаючи на те, що сам період змін важкий», – сказала Соляник.