Астролог назвала знаки Зодіаку, для яких 2021-й буде вдалим

Астролог також зазначила, що «майбутній рік буде вимагати здатності адаптуватися»

«Під найбільшим тиском будуть знаки Водолія і Тельця, а також Лева і Скорпіона»

Астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла для яких знаків Зодіаку прийдешній рік буде вдалим, а представникам яких варто бути обережним.

За словами фахівчині, під найбільшим тиском будуть знаки Водолія і Тельця, а також Лева і Скорпіона.

«А ось найбільш гармонійним цей рік буде для Терезів і Дів, а також Близнюків і Стрільців. Сказане зовсім не означає, що всім Водоліям, Тільцям, Левам і Скорпіонам доведеться скрутно, а всім народженим під знаками Терезів і Діви можна буде розслабитися і отримувати задоволення від життя. Це передбачає те, що в останніх будуть хороші шанси для того, щоб, проявивши вроджений хист, розвернути ситуацію на свою користь», – пояснила вона.

Астролог також зазначила, що «майбутній рік буде вимагати здатності адаптуватися».

«Вміти бути гнучким, змінювати тактику дій. Знакам фіксованого хреста – Телець, Лев, Скорпіон і Водолій – це завжди важче, ніж усім іншим знакам Зодіаку», – пояснила вона.