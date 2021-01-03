  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Астролог назвала знаки Зодіаку, для яких 2021-й буде вдалим

    • Розсилка
    <p>Астролог також зазначила, що &laquo;майбутній рік буде вимагати здатності адаптуватися&raquo;</p> - Астролог назвала знаки Зодіаку, для яких 2021-й буде вдалим

    Астролог також зазначила, що «майбутній рік буде вимагати здатності адаптуватися»

    Фото з відкритих джерел

    «Під найбільшим тиском будуть знаки Водолія і Тельця, а також Лева і Скорпіона»

    Астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла для яких знаків Зодіаку прийдешній рік буде вдалим, а представникам яких варто бути обережним.

    За словами фахівчині, під найбільшим тиском будуть знаки Водолія і Тельця, а також Лева і Скорпіона.

    «А ось найбільш гармонійним цей рік буде для Терезів і Дів, а також Близнюків і Стрільців. Сказане зовсім не означає, що всім Водоліям, Тільцям, Левам і Скорпіонам доведеться скрутно, а всім народженим під знаками Терезів і Діви можна буде розслабитися і отримувати задоволення від життя. Це передбачає те, що в останніх будуть хороші шанси для того, щоб, проявивши вроджений хист, розвернути ситуацію на свою користь», – пояснила вона.

    Астролог також зазначила, що «майбутній рік буде вимагати здатності адаптуватися».

    «Вміти бути гнучким, змінювати тактику дій. Знакам фіксованого хреста – Телець, Лев, Скорпіон і Водолій – це завжди важче, ніж усім іншим знакам Зодіаку», – пояснила вона.

    Читайте повне інтерв’ю:
    Теги: космос астрологія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies