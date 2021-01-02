Астролог назвала критичні періоди у 2021 році

«Досить жорстке положення планет наступить вже у другій половині січня»

Астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що віщують зірки, чи принесе новий рік вирішення старих проблем і які періоди у 2021-му будуть найскладнішими.

За словами фахівчині, 2020 рік «був важким через розташування планет та унікальним на події, які трапляються раз на 200 років». «І ці події знаменують зміну епох, зміну основних тенденцій у суспільстві. Подібні ж зміни не можуть бути простими і спокійними. Наступний, 2021-й, рік дещо менш насичений астрологічно значущими для соціуму взаємодіями планет. Водночас я не можу назвати його легким і спокійним. Все те, що буде відбуватися протягом нього – це результат, наслідок тих подій і дій, які вже реалізувалися протягом 2020-го. Так, наступний рік обіцяє зміни, але передумови для них вже зародилися», – пояснила вона.

Крім того, Соляник назвала сприятливі і несприятливі періоди у прийдешньому році.

«З другої половини січня і до початку лютого буде досить жорстке положення планет, що обіцяє і різні катаклізми, і, цілком ймовірно, соціальні хвилювання. Важким щодо положень планет буде і кінець квітня – початок травня, а також кінець червня. Друга половина року вже буде астрологічно спокійніша», – зазначила вона.