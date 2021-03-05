На Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України

У ході бойових дій на Донбасі за два місяці загинули 11 військових

За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових. Такі дані навели Збройні сили України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

За час дії перемир’я, що набрало чинності 27 липня, загинули 15 військових, 58 – поранені. Небойових втрат у цей же період – 47, повідомляють ЗСУ. Там не уточнили, скільки з цих втрат складають загиблі, скільки – поранені.

За даними Збройних сил, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року і до 1 березня 2021 року загинули 2675 українських військових, 10 188 – було поранено внаслідок бойових дій. Кількість небойових втрат – 1 175 осіб.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Додамо, що сьгодні біля Мар’їнки поранено українського бійця. Також Міноборони повідомляло, що на Донбасі трагічно загинув 19-річний боєць. Зазначимо, що за офіційними даними Генштабу, небойові втрати армії в 2020 році склали 70 осіб.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.