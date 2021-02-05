Ядерна війна реальна? Білий дім ламає голову, як протверезити китайців та росіян

Експерти досі розходяться у своїх оцінках ядерного потенціалу та наявності збройних розробок в РФ: одні кажуть, що Росія – серйозно озброєна і небезпечна держава, інші ж дотримуються думки, що принаймні половина інформації про військову могутність Р

Глава стратегічного командування армії США: наближається час застосування ядерної сили?

Ще до моменту інавгурації новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден називав РФ «головним викликом», а Китай – «головним конкурентом». Більш різко висловлювався американський генерал Ллойд Остін, який нині став міністром оборони США. Так, ще до вступу на посаду він наголошував, що РФ та КНР «є серйозною загрозою для США». З цих двох держав більш небезпечною, на думку Остіна, є все-таки Китай «через його підйом та масштаби воєнної модернізації».

Глава Стратегічного командування збройних сил США адмірал Чарльз Річард в статті для U.S. Naval Institute journal Proceedings не соромився у висловах і характеристиках: він прямо заявив, що США повинні бути готові до ядерної війни з Китаєм або Росією. Про це йдеться в статті The Washington Times.

«Існує реальна ймовірність того, що криза з Росією або Китаєм може швидко перерости в конфлікт, пов'язаний з ядерною зброєю», – пише адмірал Річард.

Пентагон повинен перейти від принципового припущення про те, що використання ядерної зброї є практично неможливим, до того, що «застосування ядерної зброї – цілком реальна можливість», – заявив він в новому огляді.

«Уряду США і військовому керівництву необхідно краще розуміти нові небезпеки ядерного конфлікту і розробити нові концепції стримування і, при необхідності, стратегії ведення ядерної війни. Розміщення передових стратегічних сил Китаєм і Росією вимагає від США більш активних дій щодо посилення стримування перед обличчям нових загроз», – вважає він.

Адмірал також додав, що Москва та Пекін в останні роки інвестували в ядерний і стратегічний потенціал, покликаний обмежити дії США, і «обійти нас, включаючи використання ядерної зброї».

Адмірал Чарльз Річард: Існує реальна ймовірність того, що криза з Росією або Китаєм може швидко перерости в конфлікт, пов'язаний з ядерною зброєю. Фото: U.S. Navy

Захопились тероризмом?

Адмірал Річард наголосив, що останні два десятиліття США робили акцент на боротьбі з тероризмом, що, на його думку, призвело до ігнорування зростаючої небезпеки ядерного конфлікту.

Тим часом Росія і Китай «почали агресивно кидати виклик міжнародним нормам і світовому порядку, діючи не такими способами, як це спостерігалося з часів Холодної війни – приміром, застосовуючи кібератаки. Адмірал заявив, що Китай і Росія також використали глобальну пандемію коронавірусу для просування своїх національних інтересів.

«Така поведінка дестабілізує ситуацію у світі, і якщо її не припинити, збільшить ризик настання глобальної кризи чи конфлікту великих держав. Ми повинні активно діяти, щоб стримати їхню агресію; поступка їхнім ініціативам ризикує посилити їхнє уявлення про те, що Сполучені Штати не можуть реагувати на ризик військових конфліктів, і це може додатково підбадьорити РФ чи КНР», – підкреслив стратег.

На думку Річарда, лише активність Сполучених Штатів, розвиток американської армії можуть «протверезити» китайців та росіян.

Небезпечний Китай

Адмірал Річард заявив, що нарощування ядерних сил Китаєм може дозволити Пекіну формувати глобальний порядок не на користь демократичним цінностям. Відтак, адмірал застерігає від недооцінювання сил Пекіна.

«Як і Росія, Китай діє агресивно, він кидає виклик демократичним цінностям, формуючи глобальний економічний порядок на свою користь. Китай продовжує робити технологічні стрибки в усіх сферах», – попередив він.

Річард наголосив, що Китай продовжує інвестувати значні ресурси в гіперзвукові та вдосконалені ракетні системи, а також розширювати свої космічні та протикосмічні можливості. За словами експерта, КНР також розгорнув кілька систем озброєння на спірних островах у Південно-Китайському морі.

За словами Річарда, Пекін інвестує значні кошти в ядерні сили. Наразі він має дві ядерні опори: наземні міжконтинентальні балістичні ракети та балістичні ракети підводних човнів. Незабаром КНР створить тріаду ядерних озброєнь, оскільки наближається до завершення роботи над новим бомбардувальником великої дальності Н-20.

«Очікується, що протягом наступного десятиліття запаси ядерної зброї в Китаї збільшаться вдвічі - якщо не втричі чи вчетверо», – сказав адмірал Річард.

Новий китайський бомбардувальник Н-20 може мати приблизно такий вигляд. Він зможе переносити 45 тонн озброєння. Ілюстрація defence-ua.com

Стратег підкреслив: широкомасштабне накопичення ракет та інших стратегічних озброєнь Китаю «не узгоджується» із задекларованою КНР політикою. «Хоча [Китай] з 1960-х років стверджує, що ніколи не буде застосовувати ядерну зброю першим, нарощування ним збройних можливостей саме по собі свідчить, що така політика може змінитися за мить», – додав він.

«Агресивна модернізація» Росії

Адмірал заявив, що Росія більше 10 років «агресивно модернізує» свої ядерні сили новими ракетами середньої та малої дальності, будує нові бомбардувальники, міжконтинентальні та балістичні ракети підводних човнів, а також ядерні підводні човни. Інфраструктура ядерних сил, тобто системи попередження та керування, також була модернізована.

Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Набув чинності 1 червня 1988 року. 2 серпня 2019 року дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Росією добігла кінця після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

«Модернізація Москвою ядерних сил проведена на 70%, і буде закінчена за кілька років», – прогнозує адмірал.

На додачу до модернізації ядерних сил, Росія також створює нову екзотичну стратегічну зброю – зокрема, це гіперзвукові планери, торпеди з ядерним боєзарядом та вдосконалені крилаті ракети.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома»: Путін та атомна бомба. Світ повернувся у 1987 рік

Річард нагадав, що президент Росії Володимир Путін у 2014 році під час військового захоплення українського Криму фактично пригрозив використати ядерний арсенал Москви. Крім того, російські війська брали участь у провокаційній військовій діяльності проти американської авіації та кораблів та здійснювали кібератаки, приміром, нещодавні злами американських урядових мереж.

Путін заявляв, що розглядав можливість застосування ядерної зброї під час анексії Криму в разі збройного протистояння з боку західних країн. Фото ВВС

Ще одним тривожним знаком стало випробування Москвою протисупутникової зброї, яка «загрожує міжнародним активам у космосі», – заявив адмірал Річард.

«Вкупі ці дії демонструють готовність Росії до агресії та ігнорування міжнародних норм», – резюмував він.

The Washington Times

Переклад «Главком»