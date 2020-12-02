Рятувальники розповіли, скільки вибухівки знищили цього року

Цьгоріч піротехніки вилучили та знищили 68 043 вибухонебезпечних предмети

Від початку року піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 13 287 виїздів, під час яких вилучили та знищили 68 043 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 1892 авіаційні бомби, повідомила у середу пресслужба ДСНС.

«Найчастіше, застарілі снаряди знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів, а також під час земельних або будівельних робіт», – повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, тривають також і роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

«Так, на Донеччині піротехнічні підрозділи обстежили 1,56 га території, де виявили та вилучили 34 вибухонебезпечних предмети», – додали в ДСНС.

У відомстві попереджають: у випадку виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів, категорично забороняється торкатися чи пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати; дійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; розбирати вибухонебезпечний предмет.

До слова, тиждень тому СБУ випадково знайшла склад зброї в Аграрній академії. Таам були чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, два артилерійські снаряди, купа набоїв.