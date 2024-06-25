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Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
фото з відкритих джерел

Очільник МОЗ розповів, хто вирішує, який медик буде заброньований

Нещодавно в Україні ухвалили закон про мобілізацію. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ВВС News Україна, як відбувається бронювання медичних працівників.

Він зазначив, що медики в Україні є військовозобов'язаними на час воєнного стану. «І для них зовсім інші норми прописані, в тому числі і для жінок-медиків. Те, що ми їх бронюємо, – це умовне бронювання. Бо це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність», – сказав міністр.

За словами Ляшка, це процес постійний, і відомство дивиться, як краще, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась.

«Якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, – ми втручаємось і, повірте, нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я», – пояснив він.

Також очільник МОЗ розповів, хто вирішує, який медик буде заброньований.

«Якщо ми говоримо про заклади регіонального рівня, які в підпорядкуванні чи обласної ради, чи органів місцевого самоврядування – керівник закладу подає списки до військової адміністрації. Військова адміністрація передає на бронювання до Міноборони», – сказав він.

Ляшко додав, що якщо буде необхідність для ЗСУ, то вони будуть розброньовані.

«Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав», – пояснив він.

Нагадаємо, цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Теги: медик Віктор Ляшко мобілізація закон міністр

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