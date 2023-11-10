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В Україні змінилися правила отримання декретних відпусток: що варто знати вагітним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні змінилися правила отримання декретних відпусток: що варто знати вагітним
Жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період
фото з відкритих джерел

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

В Україні змінилися правила щодо оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю. Відтепер вагітні можуть самостійно обирати час, коли вони готові йти в декретну відпустку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Завдяки нововведенню вагітні жінки за власним бажанням зможуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, лікар з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією «Вагітність та пологи», і з цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.

Якщо ж жінка бажала продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, що вона продовжувала працювати.

Крім того, зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно - за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.

Проте, якщо жінка хоче продовжувати працювати й після 30-го тижня - вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікареві, який веде її вагітність, та зазначає в ній дату, з якої має бути сформований МВТН.

Якщо в неї пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Що, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів.

«Нагадуємо, що стандартний строк МВТН складає 126 календарних днів, але для жінок, в яких народилося кілька дітей або були ускладнені чи передчасні пологи, цей строк продовжується ще на 14 днів», - пояснили в МОЗ.

Жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати.

Завдяки нововведенням відтепер частину допологової відпустки жінка зможе перенести на післяпологовий період.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.

Теги: лікар жінка пологи відпустка правила вагітність

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