В Україні змінилися правила отримання декретних відпусток: що варто знати вагітним

Жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

В Україні змінилися правила щодо оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю. Відтепер вагітні можуть самостійно обирати час, коли вони готові йти в декретну відпустку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Завдяки нововведенню вагітні жінки за власним бажанням зможуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, лікар з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією «Вагітність та пологи», і з цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

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На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.

Якщо ж жінка бажала продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, що вона продовжувала працювати.

Крім того, зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

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Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно - за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.

Проте, якщо жінка хоче продовжувати працювати й після 30-го тижня - вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікареві, який веде її вагітність, та зазначає в ній дату, з якої має бути сформований МВТН.

Якщо в неї пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Що, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів.

«Нагадуємо, що стандартний строк МВТН складає 126 календарних днів, але для жінок, в яких народилося кілька дітей або були ускладнені чи передчасні пологи, цей строк продовжується ще на 14 днів», - пояснили в МОЗ.

Жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати.

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Завдяки нововведенням відтепер частину допологової відпустки жінка зможе перенести на післяпологовий період.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.