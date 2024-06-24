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Міноборони хоче впровадити у «Резерв+» автоматичне надання відстрочки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони хоче впровадити у «Резерв+» автоматичне надання відстрочки
Міноборони налагоджує взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних
фото з відкритих джерел

Черногоренко: Ми хочемо, щоб «Резерв+» став цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час громадян

Цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю виданню NV.

«Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія», – заявила заступниця міністра оборони.

За її словами, у Міноборони хочуть швидко розібратися із найрозповсюдженішими випадками, щоб «Резерв+» став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси громадян.

Черногоренко зауважила, що Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. Тож послугу автоматичної відстрочки у застосунку «Резерв+» можуть запустити вже цього літа.

Нагадаємо, уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як раніше повідомляв «Главком», в додатку «Резерв+» з'явився QR-код і це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий. Електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

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Теги: депутат Міноборони мобілізація квиток ТЦК

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