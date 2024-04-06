Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині жінка дізналася про свою вагітність після того, як народила

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині жінка дізналася про свою вагітність після того, як народила
Бригада у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова прийняла у пацієнтки пологи
фото: Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області/Facebook

Породілля викликала медиків через біль у животі та температуру

На Одещині бригада «швидкої» надала допомогу жінці, у якої вдома почалися пологи. Усе б нічого, ось тільки новоспечена матуся дізналася, що була вагітна, вже після того, як народила. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Як ідеться в повідомленні, опівночі оперативна диспетчерська отримала виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та болем у животі.

«Через 10 хвилин бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова була на місці, а ще за три хвилини прийняла у пацієнтки пологи. Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності. На світ з’явилася дівчинка, стан якої був оцінений у 6 балів по шкалі Апгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер», – ідеться у повідомленні.

Опісля маму з малюком доправили до пологового відділення Чорноморської міської лікарні.

«Сподіваємося, що і таке неочікуване батьківство стане щасливим та радісним для родини. Бажаємо мамі та донечці міцного здоров’я!», – підсумовують медики.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто на трасі.

Крім того, у Рівному жінка народила 17-ту дитину.

Раніше повідомлялося, що волинянка записала дев'ятьох дітей на різних чоловіків, аби ті уникнули мобілізації. Багатодітна матір наголосила, що татусі, які нині на заробітках за кордоном, насилають їй на дітей гроші.

Читайте також:

Теги: жінка пологи вагітність Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Кіпер зауважив, що в Одесі випадків загибелі людей через міни не фіксувалося
Одеса готується до пляжного сезону під час війни. Глава області повідомив деталі
25 березня, 09:41
В Одесі внаслідок ворожого удару загинуло ще одне немовля
Одеса: в обіймах загинули ще одна мама з немовлям
3 березня, 09:59
В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів: подробиці
В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів: подробиці
24 лютого, 16:20

Новини

На Одещині жінка дізналася про свою вагітність після того, як народила
На Одещині жінка дізналася про свою вагітність після того, як народила
На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку
На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
Вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: деталі атаки
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: деталі атаки
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
14K
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
9921
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
8260
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
7985
Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки
5165
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення

Новини

ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Сьогодні, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua