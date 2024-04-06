На Одещині жінка дізналася про свою вагітність після того, як народила

Породілля викликала медиків через біль у животі та температуру

На Одещині бригада «швидкої» надала допомогу жінці, у якої вдома почалися пологи. Усе б нічого, ось тільки новоспечена матуся дізналася, що була вагітна, вже після того, як народила. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Як ідеться в повідомленні, опівночі оперативна диспетчерська отримала виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та болем у животі.

«Через 10 хвилин бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова була на місці, а ще за три хвилини прийняла у пацієнтки пологи. Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності. На світ з’явилася дівчинка, стан якої був оцінений у 6 балів по шкалі Апгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер», – ідеться у повідомленні.

Опісля маму з малюком доправили до пологового відділення Чорноморської міської лікарні.

«Сподіваємося, що і таке неочікуване батьківство стане щасливим та радісним для родини. Бажаємо мамі та донечці міцного здоров’я!», – підсумовують медики.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто на трасі.

Крім того, у Рівному жінка народила 17-ту дитину.

Раніше повідомлялося, що волинянка записала дев'ятьох дітей на різних чоловіків, аби ті уникнули мобілізації. Багатодітна матір наголосила, що татусі, які нині на заробітках за кордоном, насилають їй на дітей гроші.