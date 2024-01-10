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Виплати лікарняних по вагітності та пологах: коли надходять та який розмір

Христина Петренко
glavcom.ua
Виплати лікарняних по вагітності та пологах: коли надходять та який розмір
Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі середньої заробітної плати
фото ілюстративне

Жінки можуть за власним бажанням піти пізніше у декретну відпустку, а невикористані дні перенесли на період після пологів

Жінкам, які працюють та займаються підприємницькою діяльністю, при оформленні листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами надають відповідну допомогу. Підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Хто має право на допомогу

Відповідно до законодавства України, право на оплату лікарняних по вагітності та пологах мають жінки, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті. Також це стосується й тих жінок які працюють в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, жінки, які обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, жінки – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Який розмір допомоги

Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі середньої заробітної плати (доходу) за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів. 

Розмір виплат жінкам, які займаються підприємницькою діяльністю, залежить від факту сплати єдиного соціального внеску та розміру доходу, з якого сплачено страхові внески.

Важливо: у розрахунковому періоді (12 місяців) не враховуються календарні дні, які не відпрацьовані з поважних причин (визначені в пункті 3 Порядку №1266).

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць визначається в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 106 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 7100 грн на місяць.

Скільки календарних днів оплачується

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах надається тривалістю:

  • 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після);
  • 140 календарних днів (70 днів до пологів та 70 після) у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів;
  • 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що жінки в разі відсутності медичних протипоказань мають право, за власним бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься.

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Теги: соцвиплати самоврядування українці відпустка Місяць вагітність

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