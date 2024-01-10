Виплати лікарняних по вагітності та пологах: коли надходять та який розмір

Жінки можуть за власним бажанням піти пізніше у декретну відпустку, а невикористані дні перенесли на період після пологів

Жінкам, які працюють та займаються підприємницькою діяльністю, при оформленні листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами надають відповідну допомогу. Підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

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Хто має право на допомогу

Відповідно до законодавства України, право на оплату лікарняних по вагітності та пологах мають жінки, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті. Також це стосується й тих жінок які працюють в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, жінки, які обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, жінки – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Який розмір допомоги

Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі середньої заробітної плати (доходу) за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів.

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Розмір виплат жінкам, які займаються підприємницькою діяльністю, залежить від факту сплати єдиного соціального внеску та розміру доходу, з якого сплачено страхові внески.

Важливо: у розрахунковому періоді (12 місяців) не враховуються календарні дні, які не відпрацьовані з поважних причин (визначені в пункті 3 Порядку №1266).

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць визначається в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 106 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 7100 грн на місяць.

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Скільки календарних днів оплачується

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах надається тривалістю:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після);

140 календарних днів (70 днів до пологів та 70 після) у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що жінки в разі відсутності медичних протипоказань мають право, за власним бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься.