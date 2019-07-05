Як перевірити, хто є власником теплокомуненерго – місцева влада чи офшорка



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Міністр юстиції Павло Петренко

Мін’юст запустив реєстр власників комунальних підприємств

Міністерство юстиції запустило відкритий реєстр підприємств, які надають комунальні послуги, з вказанням керівників таких компаній та їхніх реальних власників. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко розповів сьогодні на засідання уряду.

Реєстр теплопостачальників знаходиться за цим посиланням.

«Коли ми почали аналізувати інформацію про теплопостачальників, ми постали перед дуже цікавою ситуацією. Ця інформація не опублікована на сайтах місцевої влади або вона не оновлювалася з 2011 року. Складається враження, що місцева влада намагається приховати інформацію про теплопостачальників в конкретних містах і регіонах», – нарікає Петренко.

За його словами, в багатьох випадках власниками компаній-постачальників комунальних послуг є не місцева влада, а приватні фірми, зареєстровані в інших країнах, здебільшого в офшорах. Крім цього, досить значна частина власників – громадяни або юридичні особи з країни-агресора.

На засіданні уряду вирішили почати перевірки всіх теплогенеруючих компаній по всій країні правоохоронними органами і аудиторською службою щодо обґрунтованості встановлення тарифів за попередні періоди та спричинених збитків як споживачам, так і державі.

Мін’юст також підготував законопроект, який ліквідує «офшорний рай місцевої влади з української реальності». Серед його ключових положень – закріплення на рівні закону створення публічного реєстру виконавців всіх комунальних послуг, який має містити інформацію про всіх засновників, учасників, власників акцій та кінцевих бенефіціарів таких компаній, а також про їхню структуру власності.

Також законопроєкт передбачає заборону виступати засновниками юридичних осіб – виконавців комунальних послуг компаніями, які зареєстровані в офшорних зонах. Так само пропонується заборонити мати у власності більше 10% власності комунальних підприємств компаніям та фізичним особам з країни-агресора.